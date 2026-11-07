Главные новости за 7 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
В ночь на 7 ноября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, в том числе над Крымом.
В Краснодаре цены на вторичное жилье в октябре снизились на 0,8%, до 137,5 тыс.руб. за кв. м. Стоимость средней квартиры на этом рынке сократилась на ту же величину — до 6,99 млн руб.
Правительство России дополнительно выделит около 120 млн руб. на модернизацию региональных центров занятости. Средства из резервного фонда кабмина направят семи регионам, в том числе Адыгее.
В Краснодарском крае с начала 2026 года модернизировали 21 школьный пищеблок в шести муниципалитетах. Работы провели по краевой программе.
Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко) умер 6 ноября в Москве после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.
Спортсмены из Краснодарского края Александра Лямина, Полина Новолокина и Дамиан Козьмин стали победителями чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходит в китайском Нанкине.
Краснодар занял третье место среди российских городов по количеству покупок книг на одного жителя в первом полугодии 2026 года.
В Краснодарском крае по итогам сельскохозяйственного года собрали 14 млн тонн зерна, в том числе 9,5 млн тонн озимой пшеницы.