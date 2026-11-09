Турция готова вновь сделать Стамбул центром переговоров по Украине
Турция при необходимости готова предоставить площадку для переговоров по Украине в Стамбуле, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Весной 2022 года там проходили одни из первых встреч делегаций России и Украины по урегулированию конфликта.
«Созданная нами в Стамбуле переговорная площадка, наша инициатива по зерновому коридору и роль, которую мы сыграли в обменах пленными, являются беспрецедентным примером ключевого положения Турции в мирном процессе», — сказал господин Эрдоган журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что хотел бы снова обсудить мирное урегулирование с президентом России Владимиром Путиным.
В марте 2022 года делегации России и Украины выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины, ее отказ от вступления в НАТО и обеспечение гарантий безопасности. Киев вскоре вышел из переговорного процесса, а Москва позднее неоднократно говорила о готовности вернуться к стамбульским соглашениям.
Затем в 2025 году в Стамбуле состоялись еще три раунда российско-украинских переговоров в составе технических групп. Во время встреч стороны договорились об обменах пленными и телами погибших военнослужащих. Они также начали обсуждать меморандумы, которые могли бы лечь в основу возможного мирного соглашения. В начале 2026 года центрами переговорного процесса стали Абу-Даби и Женева.