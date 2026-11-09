Турция готова вновь сделать Стамбул центром переговоров по Украине

Затем в 2025 году в Стамбуле состоялись еще три раунда российско-украинских переговоров в составе технических групп. Во время встреч стороны договорились об обменах пленными и телами погибших военнослужащих. Они также начали обсуждать меморандумы, которые могли бы лечь в основу возможного мирного соглашения. В начале 2026 года центрами переговорного процесса стали Абу-Даби и Женева.