Британские военные перенесли за рубеж операции по пресечению кибератак

Это первое интервью Файерса с момента создания DCEMF и назначения его руководителем этого подразделения. Генерал-майор рассказал, что «физически отправляет своих людей в разные страны» Европы и Азии «для виртуальной охоты». «Мы называем их охотничьими отрядами»,— пояснил военный, добавив, что миссии проходят в тех странах, которые дали согласие на такие операции. Отряды базируются на суше, на судах, самолетах и могут действовать как против госструктур, так и против киберпреступников.