Британские военные перенесли за рубеж операции по пресечению кибератак
Спецподразделение Министерства обороны Великобритании перенесло за рубеж операции по пресечению кибератак на военные системы страны. Как заявил в интервью газете The Times руководитель созданных год назад Оборонных кибер- и электромагнитых сил (DCEMF) генерал-майор Майк Файерс, теперь они «охотятся за противником в тех местах, где он ведет подготовку, прежде чем целью станет военная инфраструктура Великобритании».
Это первое интервью Файерса с момента создания DCEMF и назначения его руководителем этого подразделения. Генерал-майор рассказал, что «физически отправляет своих людей в разные страны» Европы и Азии «для виртуальной охоты». «Мы называем их охотничьими отрядами»,— пояснил военный, добавив, что миссии проходят в тех странах, которые дали согласие на такие операции. Отряды базируются на суше, на судах, самолетах и могут действовать как против госструктур, так и против киберпреступников.
Всего в подразделении более 700 человек, включая кадровых военных, резервистов, в том числе IT-специалистов и экспертов по безопасности, а также гражданский персонал. По словам генерал-майора, использование ИИ дало возможность хакерам действовать с невиданной прежде скоростью. «Если раньше у нас было несколько дней на устранение уязвимостей, то теперь на реагирование остается несколько десятков минут»,— отметил он.