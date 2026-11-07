Кубанские спортсмены одержали победу на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Китае
Спортсмены из Краснодарского края Александра Лямина, Полина Новолокина и Дамиан Козьмин стали победителями чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходит в китайском Нанкине. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В составе сборной России Александра Лямина и Полина Новолокина завоевали золотые медали в дисциплине «акробатическая дорожка». Дамиан Козьмин стал победителем командных соревнований на двойном мини-трампе.
По словам господина Кондратьева, российская команда выступала под национальным флагом, а в честь спортсменов прозвучал гимн России. Губернатор поздравил победителей и поблагодарил их тренеров и всех, кто помог подготовиться к соревнованиям.