В октябре цены на вторичное жилье в Краснодаре снизились на 0,8%

За год вторичное жилье в Краснодаре подорожало на 4,7%, до 137,5 тыс. руб. за кв. м. При этом средняя стоимость квартиры выросла лишь на 1,4%, до 6,99 млн руб. В Сочи динамика оказалась отрицательной: квадратный метр за год подешевел на 1,9%, до 299 тыс. руб., а средний лот — на 6,4%, до 12,34 млн руб. В Севастополе стоимость квадратного метра, напротив, увеличилась на 7,1%, до 202,7 тыс. руб.