В октябре цены на вторичное жилье в Краснодаре снизились на 0,8%
В Краснодаре цены на вторичное жилье в октябре снизились на 0,8%, до 137,5 тыс. руб. за кв. м. Стоимость средней квартиры на этом рынке сократилась на ту же величину — до 6,99 млн руб. Краснодар вошел в пятерку городов с наиболее заметным месячным снижением стоимости квадратного метра. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», проанализировавший рынок вторичного жилья в 70 крупнейших городах России.
В целом по исследованным городам цены на вторичные квартиры за месяц практически не изменились: квадратный метр подорожал на 0,1%, до 136,5 тыс. руб., средняя стоимость объекта выросла на столько же, до 7,3 млн руб. Предложение квартир в октябре увеличилось на 5%.
Снижение стоимости квадратного метра зафиксировано в 27 городах, рост — в 41, еще в двух населенных пунктах цены остались на прежнем уровне. Наиболее заметно жилье подорожало в Кирове (+2,6%), Смоленске (+1,6%) и Брянске (+1,5%). В числе городов с отрицательной динамикой, помимо Краснодара, оказались Астрахань (–3,1%), Архангельск (–2,4%), Севастополь (–0,8%) и Пермь (–0,7%). В Москве квадратный метр подешевел на 0,3%, до 441,9 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 0,2%, до 274,5 тыс. руб.
За год вторичное жилье в Краснодаре подорожало на 4,7%, до 137,5 тыс. руб. за кв. м. При этом средняя стоимость квартиры выросла лишь на 1,4%, до 6,99 млн руб. В Сочи динамика оказалась отрицательной: квадратный метр за год подешевел на 1,9%, до 299 тыс. руб., а средний лот — на 6,4%, до 12,34 млн руб. В Севастополе стоимость квадратного метра, напротив, увеличилась на 7,1%, до 202,7 тыс. руб.