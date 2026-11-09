«Красота не спасла мир, но изменила его изрядно»

Портниха из Калабрии Франческа Версаче не любила младшего сына Джанни и в него не верила. Любимцем был старший — Санто. В школе Джанни ругали за то, что на уроках он рисовал известных актрис в придуманных им вечерних нарядах. В 12 лет он начал помогать матери в ателье, мечтая о её благосклонном взгляде. В 25, перебравшись в Милан, он выпустил первую коллекцию, которая разошлась мгновенно.