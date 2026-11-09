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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
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«Красота не спасла мир, но изменила его изрядно»

Павел Шинский — о Джанни Версаче

Stringer / Reuters

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Портниха из Калабрии Франческа Версаче не любила младшего сына Джанни и в него не верила. Любимцем был старший — Санто. В школе Джанни ругали за то, что на уроках он рисовал известных актрис в придуманных им вечерних нарядах. В 12 лет он начал помогать матери в ателье, мечтая о её благосклонном взгляде. В 25, перебравшись в Милан, он выпустил первую коллекцию, которая разошлась мгновенно.
Свой модный дом он создавал вместе с братом Санто и сестрой Донателлой. Его наряды ничем не напоминали о скромном мальчике с юга Италии. Он смущал и провоцировал, ввел в моду супердлинные разрезы, обнаженные плечи и спину, узкие супермини и вырезы глубиной до пупка. Он первым стал платить моделям огромные гонорары. Говорили, что он путает моду и секс, а он лишь хотел подчеркнуть красоту женского тела.
Погиб он страшно и нелепо, в 50 лет, оставив после себя ткани металлик, мини с ботфортами и культ супермодели. Красота не спасла мир, но изменила его изрядно.
«Коммерсантъ FM». Культово с Павлом Шинским

Авторы

  • Павел Шинский
    Павел Шинский
    обозреватель