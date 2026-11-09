Путин 11 ноября проведет в Москве сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
В Москве 11 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Председательствовать на мероприятии будет президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На сессии планируется обсудить ключевые аспекты взаимодействия и меры по дальнейшему улучшению системы коллективной безопасности ОДКБ, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Кроме того, стороны подпишут несколько многосторонних документов, включая итоговую Декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Участники сессии примут решение о переходе с 1 января председательства в организации от России к Таджикистану.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя заморозила свое участие в работе организации в феврале 2024 года. Премьер Никол Пашинян говорил, что интерес Еревана к ОДКБ иссяк. При утверждении повестки 11 ноября, по словам генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова, стороны могут лишить Армению права голоса.