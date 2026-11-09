Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Власть

Путин 11 ноября проведет в Москве сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Москве 11 ноября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Председательствовать на мероприятии будет президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Купить фото
На сессии планируется обсудить ключевые аспекты взаимодействия и меры по дальнейшему улучшению системы коллективной безопасности ОДКБ, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Кроме того, стороны подпишут несколько многосторонних документов, включая итоговую Декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Участники сессии примут решение о переходе с 1 января председательства в организации от России к Таджикистану.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя заморозила свое участие в работе организации в феврале 2024 года. Премьер Никол Пашинян говорил, что интерес Еревана к ОДКБ иссяк. При утверждении повестки 11 ноября, по словам генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова, стороны могут лишить Армению права голоса.
ОДКБ
Москва
Владимир Путин