Краснодар вошел в топ-3 городов по спросу на книги

Краснодар занял третье место среди российских городов по количеству покупок книг на одного жителя в первом полугодии 2026 года. В среднем на каждого краснодарца пришлось 1,67 приобретенной книги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издательство «Эксмо».