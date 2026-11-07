Краснодар вошел в топ-3 городов по спросу на книги
Краснодар занял третье место среди российских городов по количеству покупок книг на одного жителя в первом полугодии 2026 года. В среднем на каждого краснодарца пришлось 1,67 приобретенной книги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издательство «Эксмо».
Рейтинг составили на основе данных о продажах за январь—июнь на маркетплейсах, в книжных магазинах и розничных сетях. В исследование вошли 46 городов с населением более 500 тыс. человек.
Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург: в обоих городах на одного жителя пришлось по 1,71 купленной книги. В десятку также вошли Екатеринбург, Казань, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Барнаул и Челябинск.