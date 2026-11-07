Адыгея и еще шесть регионов получат 120 млн рублей на модернизацию центров занятости

Модернизация центров занятости началась в 2019 году в рамках эксперимента. Отработанные в ходе него практики легли в основу программы переоснащения и ремонта учреждений, а также приведения их к единому стилю. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Управление рынком труда», входящего в национальный проект «Кадры», за счет средств федерального бюджета.