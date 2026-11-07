Адыгея и еще шесть регионов получат 120 млн рублей на модернизацию центров занятости
Правительство России дополнительно выделит около 120 млн руб. на модернизацию региональных центров занятости. Средства из резервного фонда кабмина направят семи регионам, в том числе Адыгее, сообщила пресс-служба правительства.
Финансирование также получат республики Коми и Марий Эл, Запорожская, Кировская, Курганская и Тверская области. Выделенные средства позволят завершить ремонт и оснащение 162 территориальных подразделений центров занятости. Обновление инфраструктуры призвано обеспечить адресную поддержку граждан при поиске работы и работодателей при подборе сотрудников.
Модернизация центров занятости началась в 2019 году в рамках эксперимента. Отработанные в ходе него практики легли в основу программы переоснащения и ремонта учреждений, а также приведения их к единому стилю. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Управление рынком труда», входящего в национальный проект «Кадры», за счет средств федерального бюджета.