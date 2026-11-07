Скончался бывший митрополит Феодосийский и Керченский Платон
Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко) умер 6 ноября в Москве после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Священнослужитель скончался в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси. О дате, времени и месте отпевания и погребения объявят дополнительно.
Как пишет «Ъ-Ярославль», Платон, в миру Владимир Удовенко, родился 17 ноября 1940 года в поселке Успенка Ворошиловградской области. В 1957 году поступил послушником в одесский Успенский монастырь, позднее окончил Одесскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию. Монашеский постриг принял в 1971 году.
В 1973 году Платон стал епископом Аргентинским и Южноамериканским. Позднее служил на Свердловской и Ярославской кафедрах. С декабря 1984 года по ноябрь 1993 года возглавлял Ярославскую и Ростовскую епархию. В 1990–1993 годах был народным депутатом России и входил в состав Верховного Совета РСФСР. После ухода с Ярославской кафедры вернулся к управлению Аргентинской и Южноамериканской епархией. В 2004 году был возведен в сан митрополита.
Феодосийскую епархию Платон возглавил в декабре 2012 года по решению Синода Украинской православной церкви, получив титул митрополита Феодосийского и Керченского. В июне 2022 года Синод Русской православной церкви принял Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное подчинение патриарху Кириллу и Священному синоду. Решение было принято после обращений руководителей епархий, в том числе Платона. Тогда же учредили Крымскую митрополию.
25 июля 2024 года Священный синод освободил Платона от управления Феодосийской епархией и отправил на покой, определив местом его пребывания Крым. В июле 2026 года в клиническом центре имени И. М. Сеченова в Москве он принял великую схиму и получил имя в честь мученика Платона Анкирского.