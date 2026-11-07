Скончался бывший митрополит Феодосийский и Керченский Платон

В 1973 году Платон стал епископом Аргентинским и Южноамериканским. Позднее служил на Свердловской и Ярославской кафедрах. С декабря 1984 года по ноябрь 1993 года возглавлял Ярославскую и Ростовскую епархию. В 1990–1993 годах был народным депутатом России и входил в состав Верховного Совета РСФСР. После ухода с Ярославской кафедры вернулся к управлению Аргентинской и Южноамериканской епархией. В 2004 году был возведен в сан митрополита.