Губернатор Кубани озвучил итоги сельскохозяйственного года

Господин Кондратьев отметил, что хозяйства края расширяют использование семян отечественной селекции. По его данным, собственными семенами засевают все площади под пшеницей и рисом, 90% — под соей и более половины — под кукурузой и подсолнечником. Губернатор поблагодарил аграриев, селекционеров и сотрудников научных центров за работу в условиях погодных рисков, включая засуху, заморозки и избыточное увлажнение.