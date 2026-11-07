Губернатор Кубани озвучил итоги сельскохозяйственного года
В Краснодарском крае по итогам сельскохозяйственного года собрали 14 млн тонн зерна, в том числе 9,5 млн тонн озимой пшеницы. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом празднике урожая.
По словам главы региона, аграрии также получили рекордный урожай сахарной свеклы — почти 13 млн тонн. Это позволит сахарным заводам произвести 1,9 млн тонн продукции, что станет максимальным показателем в истории края. Кубань сохранила статус крупнейшего производителя сахара в России.
Кроме того, в регионе собрали 800 тыс. тонн овощей, более 300 тыс. тонн винограда и около 500 тыс. тонн других ягод и фруктов.
Господин Кондратьев отметил, что хозяйства края расширяют использование семян отечественной селекции. По его данным, собственными семенами засевают все площади под пшеницей и рисом, 90% — под соей и более половины — под кукурузой и подсолнечником. Губернатор поблагодарил аграриев, селекционеров и сотрудников научных центров за работу в условиях погодных рисков, включая засуху, заморозки и избыточное увлажнение.