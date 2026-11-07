На Кубани в 2026 году модернизировали 21 школьный пищеблок

В обсуждении участвовали заместители глав муниципалитетов по социальным вопросам, руководители профильных ведомств и представители родительской общественности. По словам госпожи Воробьевой, край входит в число регионов с наивысшими показателями по соблюдению требований при размещении и реализации школьного меню. По этому критерию Кубань находится в «зеленой зоне» федерального мониторинга.