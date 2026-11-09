«Кульминацией стала продажа полотна Моне»
Дмитрий Буткевич — о результатах осеннего аукционного сезона в Париже
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Спустя полгода после весьма впечатляющих результатов весеннего аукционного сезона крупнейшие аукционные дома возвращаются в Нью-Йорк, преследуя столь же амбициозные цели. Две картины могут преодолеть рубеж в $100 млн; одна из них — работа Ван Гога, способная установить новый мировой аукционный рекорд.
В Париже блестяще прошла, несмотря на волнения школьников, неделя искусства (Paris Art Week). Ее кульминацией стала продажа полотна Моне по беспрецедентной для Франции цене. Сейчас международный арт-рынок готовится к очередному серьезному испытанию. Для начала — результаты. Осенний сезон в Париже произвел сильное впечатление. В период с 19 по 25 октября аукционные дома Christie’s и Sotheby’s суммарно выручили $306,9 млн. Это составляет почти треть от общего объема продаж произведений искусства на аукционах во Франции за 2025 год. Таким образом, всего за одну неделю на долю этих двух домов пришлось 32,5% годового результата.
Аукционный дом Sotheby’s установил абсолютный рекорд по итогам серии торгов во французской столице. Christie’s, в свою очередь, отчитался о выручке в $153 млн — лучший результат дома в Париже в сегменте искусства XX и XXI веков. В торгах приняли участие более 1 тыс. покупателей из 59 стран, а половина проданных лотов ушла по цене, превышающей верхнюю границу эстимейта.
Ключевым фактором успеха стали выдающиеся провенансы (то есть история владения). Коллекция Жанны Шлюмберже на торгах Sotheby’s принесла $83,7 млн, а коллекция Дюран-Рюэля на аукционе Christie’s — $46,8 млн. Оба собрания были распроданы полностью — каждый лот нашел своего покупателя. Главным событием недели стали торги Sotheby’s, где картина Клода Моне «Ирисы» была продана за $56,1 млн, что сделало ее самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе во Франции.
Успех аукционов не ограничился двумя ведущими международными домами. Дом Artcurial выручил $23,5 млн по итогам трех торгов. Дом Phillips, впервые проводивший аукцион в Париже, достиг результата в $5,3 млн. Его появление подтверждает стратегическую привлекательность французского рынка.
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