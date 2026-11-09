В Париже блестяще прошла, несмотря на волнения школьников, неделя искусства (Paris Art Week). Ее кульминацией стала продажа полотна Моне по беспрецедентной для Франции цене. Сейчас международный арт-рынок готовится к очередному серьезному испытанию. Для начала — результаты. Осенний сезон в Париже произвел сильное впечатление. В период с 19 по 25 октября аукционные дома Christie’s и Sotheby’s суммарно выручили $306,9 млн. Это составляет почти треть от общего объема продаж произведений искусства на аукционах во Франции за 2025 год. Таким образом, всего за одну неделю на долю этих двух домов пришлось 32,5% годового результата.