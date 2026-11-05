Траты на зарплаты депутатам думы Югры увеличат на 9 млн рублей в 2027 году
Расходы на выплаты депутатам думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) возрастут с 212,5 млн руб. в 2026 году до 221,5 в 2027-м, следует из проекта бюджета региона на будущий год. В течение ноября окружной парламент приступит к рассмотрению проекта главного финансового документа Югры и его корректировке.
Согласно документу, несмотря на рост зарплат политиков, председатель думы ХМАО Борис Хохряков станет получать меньше — доход спикера снизится с 23,4 млн руб. в 2026-м году до 20,3 млн руб. в 2027-м. Аналогичная ситуация произойдет и с сотрудниками окружного парламента: расходы на их выплаты сократят с 729,6 млн до 700,6 млн руб. Также власти направят меньше средств на закупку необходимых для персонала товаров, работ и услуг — всего 41,7 млн руб. в 2027-м вместо 69,5 млн руб. в 2026-м.
На обеспечение деятельности депутатов Госдумы РФ от Югры и их помощников в проекте бюджета предусмотрели 22,2 млн руб., как и в 2026 году, а на работу двух членов Совета федерации РФ от ХМАО траты снизили с 12,2 млн руб. до 10,2 млн руб.
Правительство ХМАО завершило разработку бюджета региона на 2027 год в конце октября. Доходы Югры по сравнению с 2026-м возрастут всего на 7,7 млрд руб., а расходы снизятся на 67 млрд руб. Сокращение трат затронуло образование (со 130,7 млрд до 116,2 млрд руб.), социальную политику (со 126,7 млрд до 96 млрд руб.), здравоохранение (с 78,2 млрд до 64,8 млрд руб.) и другие сферы. Расходы на выплаты 12 заместителям губернатора Руслана Кухарука увеличатся с 183,8 млн до 219,1 млн руб., а на самого главу региона снизятся с 24,1 млн до 22,9 млн руб.
Господни Кухарук на пресс-конференции в октябре заявил, что власти планировали разработать бюджет с дефицитом в 41,9 млрд руб., однако скорректировали параметры документа, чтобы снизить показатель нехватки средств до 19,7 млрд руб. Глава Югры предостерег, что в случае наращивания долга бремя его обслуживания «может стать существенным» для ХМАО. «Оптимизируем расходную часть, отдавая приоритет как раз тем направлениям, которые для нас являются незыблемыми — это все то, что связано с социальными обязательствами»,— сказал тогда губернатор.
Бюджет Югры на 2026 год изначально был утвержден с параметрами 419,6 млрд руб. по доходам и 476 млрд руб. по расходам. В начале октября парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым прогнозируемый объем поступлений снизился до 411,2 млрд руб. (на 8,2 млрд руб.), а размер трат — возрос до 505,8 млрд руб. (на 29,1 млрд руб.). По итогам года дефицит окружной казны должен составить 94,5 млрд руб. вместо ранее запланированных 57,1 млрд руб. С этим госдолг ХМАО в начале октября достиг максимального показателя в 81,4 млрд руб. с момента, когда в конце 2025 года регион начал активно брать взаймы.