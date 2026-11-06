В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны шесть человек
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали шесть человек, подозреваемых в работе на Россию. Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в соцсети X.
Обыски прошли в период с 21 октября по 2 ноября в 21 локации на территории Варминьско-Мазурского, Поморского и Великопольского воеводств, отметил господин Семоняк.
Среди задержанных — пятеро граждан Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России. По данным следствия, члены группы действовали в интересах российских спецслужб и участвовали в нелегальных поставках в РФ продукции, используемой для производства боеприпасов и вооружений.
Суд арестовал четверых фигурантов по обвинению в шпионаже, еще двоим назначены меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.