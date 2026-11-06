В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны шесть человек

Среди задержанных — пятеро граждан Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России. По данным следствия, члены группы действовали в интересах российских спецслужб и участвовали в нелегальных поставках в РФ продукции, используемой для производства боеприпасов и вооружений.