Власти ожидают рост доходов бюджета ХМАО в 2027 году на 7 млрд рублей

По сравнению с бюджетом на 2026 год, власти ожидают увеличения поступлений по налогу на имущество (со 117 млрд до 118,7 млрд руб.), налогу на доходы физических лиц (с 95,3 млрд до 116,5 млрд руб.), акцизам (с 18,1 млрд до 19,5 млрд руб.), штрафам, санкциям и возмещенному ущербу (с 3,8 млрд до 4 млрд руб.), налогам и сборам за пользование природными ресурсами (с 860,7 млн до 880,4 млн руб.). От налога на совокупный доход организаций бюджет ХМАО получит 1,8 млрд руб., как и в 2026 году.