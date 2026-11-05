Власти ожидают рост доходов бюджета ХМАО в 2027 году на 7 млрд рублей
Объем поступлений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на 2027 год может составить 419 млрд руб., что на 7,7 млрд руб. больше прогнозируемого размера доходов окружной казны на 2026 год (411,2 млрд руб.), следует из проекта главного финансового документа региона. В течение ноября к его рассмотрению приступят депутаты думы Югры.
По сравнению с бюджетом на 2026 год, власти ожидают увеличения поступлений по налогу на имущество (со 117 млрд до 118,7 млрд руб.), налогу на доходы физических лиц (с 95,3 млрд до 116,5 млрд руб.), акцизам (с 18,1 млрд до 19,5 млрд руб.), штрафам, санкциям и возмещенному ущербу (с 3,8 млрд до 4 млрд руб.), налогам и сборам за пользование природными ресурсами (с 860,7 млн до 880,4 млн руб.). От налога на совокупный доход организаций бюджет ХМАО получит 1,8 млрд руб., как и в 2026 году.
Сокращение объема поступлений может произойти по налогу на прибыль организаций (со 122,7 млрд до 110,8 млрд руб.), безвозмездным поступлениям (с 43,9 млрд до 43,7 млрд руб.), доходам от использования имущества в госсобственности (с 3,2 млрд до 1 млрд руб.), доходам от продажи активов (с 2,1 млрд до 269,9 млн руб.) и платежам при пользовании природными ресурсами (с 1,3 млрд до 0,9 млрд руб.).
Правительство ХМАО завершило разработку бюджета региона на 2027 год в конце октября. Губернатор Руслан Кухарук пояснил, что изначально власти планировали привлечь в казну 439,6 млрд руб. и потратить из нее 481,6 млрд руб., однако позже решили скорректировать параметры главного финансового документа Югры, чтобы дефицит составил 19,7 млрд руб. вместо 41,9 млрд руб. Глава региона предостерег, что в случае наращивания нехватки средств бремя обслуживания долга «может стать существенным» для ХМАО.
Бюджет Югры на 2026 год изначально был утвержден с параметрами 419,6 млрд руб. по доходам и 476 млрд руб. по расходам. В начале октября парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым прогнозируемый объем поступлений снизился до 411,2 млрд руб. (на 8,2 млрд руб.), а размер трат — возрос до 505,8 млрд руб. (на 29,1 млрд руб.). По итогам года дефицит окружной казны должен составить 94,5 млрд руб. вместо ранее запланированных 57,1 млрд руб. С этим госдолг ХМАО в начале октября достиг максимального показателя в 81,4 млрд руб. с момента, когда в конце 2025 года регион начал активно брать взаймы.