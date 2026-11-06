В Сербии возбудили дела в отношении глав Минюста и спецслужбы

Ранее по подозрению в злоупотреблениях при расследовании убийства в Белграде были задержаны начальник уголовной полиции Марко Кричак и глава Службы по борьбе с преступностью Бошко Секулович. Кроме того, 2 ноября был задержан бизнесмен Давора Мацура, близкий к Сербской прогрессивной партии.