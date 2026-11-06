В Сербии возбудили дела в отношении глав Минюста и спецслужбы
Прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью возбудила два дела в отношении директора Агентства безопасности и информации республики Владимира Орлича и и.о. министра юстиции Ненада Вуйича. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Расследования начаты на основании заявлений адвоката Ивана Нинича. Чиновников и еще нескольких госслужащих подозревают в злоупотреблении служебным положением, принуждении, создании преступной группы и нарушениях во время прошедших в стране 25 октября парламентских выборов.
Прокуратура уже поручила специализированному подразделению МВД собрать необходимые сведения и допросить подозреваемых. Ранее отставки Орлича и других руководителей силовых структур требовал победивший на выборах блок «Студенческий список — Студенты побеждают».
Ранее по подозрению в злоупотреблениях при расследовании убийства в Белграде были задержаны начальник уголовной полиции Марко Кричак и глава Службы по борьбе с преступностью Бошко Секулович. Кроме того, 2 ноября был задержан бизнесмен Давора Мацура, близкий к Сербской прогрессивной партии.