Чекунков: Россия добивается учета своих аргументов по судну «Профессор Молчанов»

Судно было арестовано в Норвегии 2 сентября на архипелаге Шпицберген. Окружной суд Норд-Тромса и Сеньи принял это решение в качестве обеспечительной меры по иску украинской компании «Нафтогаз». Компания добивается взыскания с России $4,22 млрд за утрату активов в Крыму в 2014 году.