Чекунков: Россия добивается учета своих аргументов по судну «Профессор Молчанов»
Россия делает все, чтобы ее аргументы были услышаны судом в деле арестованного научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в разговоре с «РИА Новости».
Судно было арестовано в Норвегии 2 сентября на архипелаге Шпицберген. Окружной суд Норд-Тромса и Сеньи принял это решение в качестве обеспечительной меры по иску украинской компании «Нафтогаз». Компания добивается взыскания с России $4,22 млрд за утрату активов в Крыму в 2014 году.
Первая инстанция отклонила жалобу треста «Арктикуголь» и оставила арест в силе. Решение может быть обжаловано в норвежском апелляционном суде Холугаланда.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест «Профессора Молчанова» спланированной акцией, направленной на ограничение присутствия России на Шпицбергене.