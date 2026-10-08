Депутаты увеличили дефицит бюджета ХМАО до 94,5 млрд рублей

Как пояснила на заседании заместитель губернатора — директор департамента финансов Вера Дюдина, власти снизили размер ожидаемых доходов с 419,5 млрд до 411,2 млрд руб. (на 8,2 млрд руб.). Наиболее всего на это повлиял спад доходов по налогу на прибыль на 10,9 млрд руб. из-за отрицательной динамики поступлений у организаций нефтедобывающей отрасли, сокращения добычи нефти на 4,7%, снижения курса доллара США на 9,2% и опережения роста расходов по основным видам деятельности. Также снизились поступления на 2,2 млрд руб. по налогу на доход физических лиц (НДФЛ), на 1,4 млрд руб. от уплаты акцизов на бензин, а безвозмездные поступления — на 0,6 млрд руб.