Депутаты увеличили дефицит бюджета ХМАО до 94,5 млрд рублей
08.10.2026, 19:09
Дефицит бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на 2026 год возрос с запланированных 57,1 млрд руб. на 37,3 млрд руб. — до 94,5 млрд руб. За внесение соответствующих поправок в главный финансовый документ региона выступили 37 депутатов окружной думы, двое — воздержались, один — не голосовал.
Как пояснила на заседании заместитель губернатора — директор департамента финансов Вера Дюдина, власти снизили размер ожидаемых доходов с 419,5 млрд до 411,2 млрд руб. (на 8,2 млрд руб.). Наиболее всего на это повлиял спад доходов по налогу на прибыль на 10,9 млрд руб. из-за отрицательной динамики поступлений у организаций нефтедобывающей отрасли, сокращения добычи нефти на 4,7%, снижения курса доллара США на 9,2% и опережения роста расходов по основным видам деятельности. Также снизились поступления на 2,2 млрд руб. по налогу на доход физических лиц (НДФЛ), на 1,4 млрд руб. от уплаты акцизов на бензин, а безвозмездные поступления — на 0,6 млрд руб.
«Неналоговые доходы увеличиваются на 4,2 млрд руб. в основном за счет положительной динамики поступлений по доходам от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете»,— отметила госпожа Дюдина.
Она добавила, что из-за изменений «практически по всем государственным программам» власти увеличили прогноз по расходам с 476,6 млрд до 505,8 млрд руб. (на 29,1 млрд руб.). По словам чиновницы, средства пойдут на поддержку участников СВО и их семей, на приобретение здания для размещения общеобразовательной организации в Сургуте (3 млрд руб.) и муниципалитетам, которые имеют выпадающие доходы по НДФЛ (1 млрд руб.). «Основное изменение, это как раз программа социального развития. Все публичные обязательства социального характера будут выполнены в полном объеме»,— заверила замгубернатора.
В ходе этого же заседания депутаты утвердили 20 из 40 депутатов, которые будут работать в думе ХМАО на профессиональной основе. По данным регионального избиркома, за 2025 год парламентарии, которые получают зарплату из бюджета Югры, заработали от 4,8 млн до 23 млн руб.