Расходы на губернатора ХМАО и 12 его заместителей увеличат до 243 млн рублей
Траты на функционирование губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслана Кухарука и на выплаты 12 его заместителей возрастут с 206,7 млн руб. в 2026 году до 243,2 млн руб. в 2027-м, следует из проекта бюджета региона на будущий год. В течение ноября депутаты думы ХМАО приступят к рассмотрению проекта главного финансового документа Югры и его корректировке.
Как сказано в документе, расходы на заместителей господина Кухарука увеличатся со 183,8 млн руб. до 219,1 млн руб. На деятельность самого губернатора, включая выплаты за работу, будет выделено всего 22,9 млн руб. В бюджете ХМАО на 2026 год на соответствующую цель было предусмотрено 24,1 млн руб.
Правительство ХМАО завершило разработку бюджета региона на 2027 год в конце октября. Доходы Югры по сравнению с 2026-м возрастут всего на 7,7 млрд руб., а расходы снизятся на 67 млрд руб. Сокращение трат затронуло образование (со 130,7 млрд до 116,2 млрд руб.), социальную политику (со 126,7 млрд до 96 млрд руб.), здравоохранение (с 78,2 млрд до 64,8 млрд руб.) и другие сферы.
Руслан Кухарук на пресс-конференции в октябре заявил, что власти планировали разработать бюджет с дефицитом в 41,9 млрд руб., однако скорректировали параметры документа, чтобы снизить показатель нехватки средств до 19,7 млрд руб. Глава Югры предостерег, что в случае наращивания долга бремя его обслуживания «может стать существенным» для ХМАО. «Оптимизируем расходную часть, отдавая приоритет как раз тем направлениям, которые для нас являются незыблемыми — это все то, что связано с социальными обязательствами»,— сказал тогда губернатор.
Бюджет Югры на 2026 год изначально был утвержден с параметрами 419,6 млрд руб. по доходам и 476 млрд руб. по расходам. В начале октября парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым прогнозируемый объем поступлений снизился до 411,2 млрд руб. (на 8,2 млрд руб.), а размер трат — возрос до 505,8 млрд руб. (на 29,1 млрд руб.). По итогам года дефицит окружной казны должен составить 94,5 млрд руб. вместо ранее запланированных 57,1 млрд руб. С этим госдолг ХМАО в начале октября достиг максимального показателя в 81,4 млрд руб. с момента, когда в конце 2025 года регион начал активно брать взаймы.