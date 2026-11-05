Расходы на губернатора ХМАО и 12 его заместителей увеличат до 243 млн рублей

Руслан Кухарук на пресс-конференции в октябре заявил, что власти планировали разработать бюджет с дефицитом в 41,9 млрд руб., однако скорректировали параметры документа, чтобы снизить показатель нехватки средств до 19,7 млрд руб. Глава Югры предостерег, что в случае наращивания долга бремя его обслуживания «может стать существенным» для ХМАО. «Оптимизируем расходную часть, отдавая приоритет как раз тем направлениям, которые для нас являются незыблемыми — это все то, что связано с социальными обязательствами»,— сказал тогда губернатор.