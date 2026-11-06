Суд Люксембурга разрешил разблокировку ценных бумаг россиян
Суд Люксембурга отменил решение Минфина, которое запрещает возвращать ценные бумаги россиян, попавших под санкции ЕС.
Судебное разбирательство инициировала компания, чьи активы оказались заблокированы в 2022 году. Она оспорила решение Минфина Люксембурга от 26 сентября 2023 года, согласно которому разблокировке подлежали исключительно денежные средства, но не ценные бумаги.
Суд признал такое решение регулятора неправомерным, подчеркнув, что истец и его клиенты не находятся под персональными санкциями ЕС.