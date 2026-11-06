Суд Люксембурга разрешил разблокировку ценных бумаг россиян

Судебное разбирательство инициировала компания, чьи активы оказались заблокированы в 2022 году. Она оспорила решение Минфина Люксембурга от 26 сентября 2023 года, согласно которому разблокировке подлежали исключительно денежные средства, но не ценные бумаги.