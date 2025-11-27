Дума Югры приняла бюджет региона с дефицитом в 57,6 млрд руб.

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поддержали проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба думы ХМАО—Югры Фото: пресс-служба думы ХМАО—Югры

Доходы бюджета прогнозируют в сумме 419 млрд руб., более 87% из них — это налоговые доходы, в 2026 году они должны вырасти на 6%, рассказала глава регионального департамента финансов Вера Дюдина. Расходы в 2026 году составят 476 млрд руб. На реализацию государственных программ составят 98% бюджета. Проектная часть составляет 277 млрд руб., самыми финансово емкими национальными проектами являются «Семья» и «Инфраструктура для жизни».

«Бюджет сформирован с дефицитом, он составит 57,6 млрд руб. Источники покрытия дефицита — это средства от размещения облигационных займов, кредиты банков, кредиты федерального бюджета, которые у нас в округе составляют уже более 11 млрд руб.»,— сказала Вера Дюдина.

Отвечая на вопросы депутатов, госпожа Дюдина отметила, что часть проектов Югры могут быть реализованы с привлечением федеральных бюджетных средств. В частности, на создание «Юнити Парка» в Сургуте федеральное софинансирование составит 1 млрд 60 млн руб. Она добавила, что многие инициативы региона уже «находятся в высокой степени реализации готовности» и могут быть поддержаны федеральными средствами.

В ходе выступлений депутат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — 3а правду» Михаил Сердюк подчеркнул, что бюджет во многом обусловлен особенностями времени, в которое он принимается.

Депутат от КПРФ Алексей Савинцев выразил обеспокоенность тем, что бюджетные средства пойдут, в частности, на погашение кредитов бюджета и поддержку нефтяных компаний, тогда как они могли быть направлены на очистку воды в муниципалитетах региона и завершение строительства пяти школ в Сургуте по прерванным концессионным соглашениям.

«От стабильности нефтегазовых предприятий округа зависит наполняемость всех уровней бюджета»,— пояснил коллеге депутат от ЕР Игорь Бруслиновский, добавив, что предприятия вкладывают средства и в развития муниципалитетов региона.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков выделил слабую работу с федеральным центром по привлечению средств, отметив, что на обслуживание долга планируется тратить около 13 млрд руб., что равноценно «нескольким развязкам в Сургуте».

По итогу обсуждения депутаты приняли проект бюджета в первом чтении.

Напомним, на 2025 год доходы бюджета Югры были определены в сумме 406 млрд руб., расходы — 465,2 млрд руб., дефицит составил 58,8 млрд руб.

Анна Капустина