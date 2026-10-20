Госдолг регионов «тюменской матрешки» возрос на 5,9 млрд рублей в октябре

В течение года размер долга трех регионов не опускался ниже 145,5 млрд руб. Меньше всего юг Тюменской области (39,3 млрд руб.) и ЯНАО (47,1 млрд руб.) были должны в феврале, ХМАО (57,3 млрд руб.) — в апреле. Максимальных показателей по объему задолженности юг Тюменской области (54 млрд руб.) и Югра (81,4 млрд руб.) достигли в октябре, Ямал (52,4 млрд руб.) — в мае-июне. Госдолг юга Тюменской области растет непрерывно с августа (тогда он составлял 40,8 млрд руб.), ХМАО — с сентября (76,3 млрд руб.), ЯНАО — с июля (49,4 млрд руб.).