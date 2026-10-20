Госдолг регионов «тюменской матрешки» возрос на 5,9 млрд рублей в октябре
Общий размер задолженности Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, увеличился с 181,8 млрд руб. в сентябре до 187,7 млрд руб. в октябре, следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В частности, за месяц госдолг юга Тюменской области возрос с 53,7 млрд до 54 млрд руб., Югры — с 76,3 млрд до 81,4 млрд руб., Ямала — с 51,7 млрд до 52,3 млрд руб.
Размер задолженности регионов «тюменской матрешки» в октябре стал наибольшим за все время с конца 2025 года, когда субъекты начали активно брать взаймы. Тогда общий госдолг Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, возрос с 31,8 млрд руб. в ноябре до 61,4 млрд руб. в декабре, а в январе 2026 года он уже достиг 155,9 млрд руб.
В течение года размер долга трех регионов не опускался ниже 145,5 млрд руб. Меньше всего юг Тюменской области (39,3 млрд руб.) и ЯНАО (47,1 млрд руб.) были должны в феврале, ХМАО (57,3 млрд руб.) — в апреле. Максимальных показателей по объему задолженности юг Тюменской области (54 млрд руб.) и Югра (81,4 млрд руб.) достигли в октябре, Ямал (52,4 млрд руб.) — в мае-июне. Госдолг юга Тюменской области растет непрерывно с августа (тогда он составлял 40,8 млрд руб.), ХМАО — с сентября (76,3 млрд руб.), ЯНАО — с июля (49,4 млрд руб.).
Лидирующую позицию по размеру задолженности среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) с октября 2025 года занимает Челябинская область (в октябре показатель субъекта составил 106,2 млрд руб.). Наименьший объем госдолга у Курганской области — 7 млрд руб. На протяжении многих лет первое место по размеру задолженности в УрФО занимала Свердловская область, однако с начала 2025 года власти сократили его с 92,6 млрд до 72,3 млрд руб. Правительство Среднего Урала удерживает соответствующий показатель с августа.