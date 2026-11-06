Госсекретарь США Рубио опроверг сообщения о своей отставке
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о его планах покинуть администрацию. В разговоре с The New York Times (NYT) он сказал, что работа до конца президентского срока Дональда Трампа «всегда была планом».
«Мне нравится работа, которую я делаю. И к тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уйти с работы. Я спрашиваю: "С какой именно?"»,— сказал Марко Рубио. Помимо должности госсекретаря он занимает пост советника господина Трампа по национальной безопасности.
Накануне The Independent со ссылкой на источники писала, что Марко Рубио рассматривает возможность ухода в отставку, чтобы баллотироваться на пост президента в 2028 году. The Independent отметила, что в таком случае господин Рубио станет главным конкурентом вице-президента Джей Ди Вэнса, который допустил свое выдвижение.
В разговоре с NYT Марко Рубио отказался комментировать информацию о возможном участии в президентской гонке. «Я буквально больше не буду говорить о 2028 годе»,— сказал он. Госсекретарь США добавил, что поддержит вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот выдвинется на президентский пост.