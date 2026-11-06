Госсекретарь США Рубио опроверг сообщения о своей отставке

«Мне нравится работа, которую я делаю. И к тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уйти с работы. Я спрашиваю: "С какой именно?"»,— сказал Марко Рубио. Помимо должности госсекретаря он занимает пост советника господина Трампа по национальной безопасности.