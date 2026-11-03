Главные новости за 3 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»
Национальная нерудная компания планирует открыть месторождение гранита в Воронежской области мощностью 8 млн т щебня в год. Для проекта в Бобровском районе уже приобрели участок и провели геологоразведку. Кроме того, на предприятии «Павловск Неруд» в этом году запустили новую линию мощностью 500 тыс. т продукции в год.
Бывший депутат Госдумы от Воронежской области Антон Ткачев («Новые люди») получил вакантный мандат однопартийца Ильи Горбашева, сложившего полномочия в конце октября. На осенних выборах господин Ткачев возглавлял партийный список в трех регионах Черноземья, но в парламент не прошел.
Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Белгородской области Александру Чеботареву, осужденному на 21 год лишения свободы за госизмену, участие в террористической организации и незаконный оборот оружия и взрывчатки. По данным ФСБ, в 2024 году он по заданию украинской стороны размещал в тайниках оружие и взрывчатку, а также следил за редакциями российских телерадиокомпаний в Москве: сведения могли быть использованы для покушений на журналистов.
Уголовные разбирательства вокруг ликвидируемой Корпорации развития Курской области продолжатся по нескольким направлениям. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн. Помимо споров корпорации с подрядчиками и заказчиками, выявляются новые обстоятельства, которые могут стать основанием для уголовных дел.
Прокуратура Липецкой области направила в суд дело 56-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и подделке документов. По версии следствия, он похитил у 18 человек более 110 млн руб. и причинил ущерб свыше 52 млн руб. при продаже туристического комплекса «Чайка» в Задонском округе. Обвиняемый признал вину.
В Орловской области утвердили программу «Экономика замкнутого цикла» на 2026–2030 годы. Она предусматривает реконструкцию мусоросортировочного комплекса «Экополис» и создание объекта компостирования. После модернизации мощность обработки отходов вырастет со 163,5 тыс. до 210 тыс. т в год. Новый объект сможет перерабатывать 85,7 тыс. т органических отходов ежегодно. Ввод запланирован на четвертый квартал 2028 года.
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинение по делу о хищении более 17,8 млн руб. при благоустройстве территории возле памятника. Обвиняемым стал гендиректор ООО «Триумф» Алексей Маркин. По версии следствия, в 2024–2025 годах он использовал фиктивные документы о работах субподрядчиков для хищения бюджетных средств. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Тамбова.