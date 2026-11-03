К 2028 году могут расширить мусоросортировочный комплекс под Орлом

«Реализация мероприятий позволит увеличить мощности по утилизации ТКО на территории Орловской области до 85,7 тыс. т в год суммарно. В совокупности со среднегодовым показателем отбора объектами обработки 19,5% вторичных материальных ресурсов, или 40,8 тыс. т (к уровню 2024 года), отбор и утилизация ТКО к 2030 году на территории Орловской области составит 122,9 тыс. т, или 58,9 % (к уровню 2024-го)»,— рассчитывают чиновники.