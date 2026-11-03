К 2028 году могут расширить мусоросортировочный комплекс под Орлом
Правительство Орловской области утвердило региональную программу «Экономика замкнутого цикла» на 2026–2030 годы, в рамках которой запланирована модернизация инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ожидается реконструкция мусоросортировочного объекта — ООО «Экополис» — и создание на его территории объекта компостирования (утилизации) остатков сортировки. Это следует из документации.
Согласно документу, ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2028 года. После завершения реконструкции итоговая мощность «Экополиса» по обработке ТКО вырастет с текущих 163,5 тыс. до 210 тыс. т в год. Также появится новый объект компостирования органической фракции мощностью 85,7 тыс. тонн в год. Искусственные грунты, полученные после сортировки, хотят использовать для пересыпки полигона захоронения.
«Реализация мероприятий позволит увеличить мощности по утилизации ТКО на территории Орловской области до 85,7 тыс. т в год суммарно. В совокупности со среднегодовым показателем отбора объектами обработки 19,5% вторичных материальных ресурсов, или 40,8 тыс. т (к уровню 2024 года), отбор и утилизация ТКО к 2030 году на территории Орловской области составит 122,9 тыс. т, или 58,9 % (к уровню 2024-го)»,— рассчитывают чиновники.
Сколько надо инвестировать в проекты, не поясняется. В 2030 году захоронение не должно превышать 50%, согласно целям, установленным указом президента.
ООО «Экополис» зарегистрировано в Орле в марте 2022 года и работает в сфере сбора неопасных отходов. Компания действует, находится в активной стадии развития. Гендиректор — Ольга Сидорова. 76% принадлежит ООО «УК «Зеленая Роща», а 24% — АО «Корпорация развития Орловской области». В 2025 году выручка составила 3,48 млн руб., что на 64,3% ниже предыдущего года (9,76 млн руб.). Чистый убыток за 2025 год составил 483 тыс. руб., (сопоставимый убыток был в 2024 году — 427 тыс. руб.).
Мусоросортировочный комплекс ООО «Экополис» открылся в Орле в 2024 году. По данным властей, запуск мощностей позволил снизить объем размещаемых отходов на Мценском полигоне «более чем на 70%» . В декабре 2023 года жители Орла опубликовали в соцсети «Вконтакте» видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором возмущались открытием комплекса. В ролике орловчане заявили, что он будет расположен всего в 2 км от жилых домов. Управление Следственного комитета России по Орловской области начало проверку по факту публикации видеообращения. Глава СКР Александр Бастрыкин поручал руководителю орловского управления Петру Юдину доложить о ходе и результатах проверки.