Воронежский депутат прошлого созыва Госдумы Антон Ткачев вернулся в парламент

Комментируя возвращение в Госдуму, господин Ткачев заявил, что намерен создавать понятные, предсказуемые правила для технологических компаний: «Если душить отрасль запретами и бумажками, тогда разработчики просто уедут. Заниматься инновациями будет некому. Такой сценарий допустить нельзя. Кроме того, буду добиваться того, чтобы российские технологии использовались не для контроля и ограничений, а на пользу людям. Делали жизнь удобнее». В прошлом созыве Антон Ткачев занимался IT, цифровой экономикой и новыми технологиями.