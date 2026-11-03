Воронежский депутат прошлого созыва Госдумы Антон Ткачев вернулся в парламент
Депутат прошлого созыва Государственной думы от Воронежской области Антон Ткачев («Новые люди») получил вакантный мандат своего однопартийца Ильи Горбашева, который подал заявление о сложении полномочий в конце октября. Это следует из постановления Центральной избирательной комиссии.
На прошедших этой осенью выборах 32-летний господин Ткачев возглавлял партийный список кандидатов «Новых людей» от Белгородской, Воронежской и Курской областей. По результатам голосования он не прошел в парламент. В предыдущий созыв господин Ткачев попал в 2021 году после отказа от мандата другого однопартийца Сергея Чудаева.
Комментируя возвращение в Госдуму, господин Ткачев заявил, что намерен создавать понятные, предсказуемые правила для технологических компаний: «Если душить отрасль запретами и бумажками, тогда разработчики просто уедут. Заниматься инновациями будет некому. Такой сценарий допустить нельзя. Кроме того, буду добиваться того, чтобы российские технологии использовались не для контроля и ограничений, а на пользу людям. Делали жизнь удобнее». В прошлом созыве Антон Ткачев занимался IT, цифровой экономикой и новыми технологиями.
По результатам выборов «Новые люди» получили 19 кресел в Государственной думе. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», во фракции уже есть другой представитель Черноземья — бывший заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, который избрался в новый созыв в качестве самовыдвиженца.