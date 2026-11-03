Липчанина будут судить за аферы на 110 млн и хищение туристического комплекса

Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело 56-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сфере строительства и подделке документов (ч. 4 ст.159, до десяти лет лишения свободы; ч. 1 ст.327 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Правоохранители считают, что он похитил у 18 человек более 110 млн руб., а также причинил ущерб свыше 52 млн руб. при продаже туристического комплекса. Об этом сообщили в ведомстве.