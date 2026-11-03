Липчанина будут судить за аферы на 110 млн и хищение туристического комплекса
Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело 56-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сфере строительства и подделке документов (ч. 4 ст.159, до десяти лет лишения свободы; ч. 1 ст.327 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Правоохранители считают, что он похитил у 18 человек более 110 млн руб., а также причинил ущерб свыше 52 млн руб. при продаже туристического комплекса. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что мужчина признал вину. Для возмещения ущерба на недвижимость стоимостью 119 млн руб. и туристический комплекс наложен арест.
Как уточнил источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, строительной компании у липчанина не было. Также стало известно, что туристический комплекс, фигурирующий в деле,— «Чайка» в Задонском округе.
По версии управления МВД России по Липецкой области, обвиняемый предлагал гражданам услуги по строительству частных домов, убеждал их брать кредиты и передавать ему деньги. Полученные средства он присваивал, не намереваясь выполнять обязательства.
Кроме того, фигурант подделал документы по одному из кредитов и убедил еще одного потерпевшего взять заем на 40 млн руб. для выкупа туристического комплекса, находившегося в залоге у банка. После выкупа у потерпевшего возникли права на объект, однако зарегистрировать их он не успел: обвиняемый продал комплекс другому лицу.
В августе в Липецке в суд направили дело в отношении гендиректора управляющей компании и ее знакомого, обвиняемых в хищении четырех недостроенных складов стоимостью 83 млн руб.