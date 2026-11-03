Белгородцу отказали в смягчении приговора за госизмену и слежку за журналистами

Как установил суд, в 2024 году представители запрещенного в России террористического украинского военизированного объединения связались с белгородцем в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и предложили ему за деньги оказывать помощь Украине. Фигурант вступил в упомянутую организацию, после чего по заданию кураторов изымал и помещал в тайники в Белгородской области взрывные устройства, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Также он следил за редакциями российских телерадиокомпаний в Москве. Эти сведения могли быть использованы для покушений на журналистов, однако деятельность белгородца пресекли сотрудники ФСБ России.