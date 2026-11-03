Белгородцу отказали в смягчении приговора за госизмену и слежку за журналистами
Житель Белгорода отправился в Москву собирать данные для ВСУ и получил 21 год
Апелляционный военный суд отклонил жалобу жителя Белгородской области 1988 года и оставил в силе приговор Второго Западного окружного военного суда, признавшего его виновным в госизмене и шпионаже за российскими журналистами. За это Александру Чеботареву назначили 21 год лишения свободы со штрафом в 700 тыс. руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Александра Чеботарева признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Первые четыре года срока он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Также ему назначен год ограничения свободы.
Как установил суд, в 2024 году представители запрещенного в России террористического украинского военизированного объединения связались с белгородцем в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и предложили ему за деньги оказывать помощь Украине. Фигурант вступил в упомянутую организацию, после чего по заданию кураторов изымал и помещал в тайники в Белгородской области взрывные устройства, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Также он следил за редакциями российских телерадиокомпаний в Москве. Эти сведения могли быть использованы для покушений на журналистов, однако деятельность белгородца пресекли сотрудники ФСБ России.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в начале сентября 63-летнему жителю Белгорода назначили 19 лет лишения свободы за госизмену и подготовку теракта.