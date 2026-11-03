Курский губернатор заявил о новых уголовных делах вокруг корпорации развития

«Идут судебные споры между корпорацией и ее подрядчиками, субподрядчиками, идут споры между теми, для кого корпорация являлась в свою очередь подрядчиком. Всплывают и вскрываются новые обстоятельства, по которым тоже будут суды, <…> и суды не общей юрисдикции, не арбитражные, а уголовные»,— подчеркнул губернатор.