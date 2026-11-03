Курский губернатор заявил о новых уголовных делах вокруг корпорации развития
Уголовные разбирательства вокруг ликвидируемого АО «Корпорация развития Курской области» будут продолжены. Об этом глава региона Александр Хинштейн заявил в интервью ТАСС. Вести судебные разбирательства, по словам господина Хинштейна, «будут по разным направлениям».
«Идут судебные споры между корпорацией и ее подрядчиками, субподрядчиками, идут споры между теми, для кого корпорация являлась в свою очередь подрядчиком. Всплывают и вскрываются новые обстоятельства, по которым тоже будут суды, <…> и суды не общей юрисдикции, не арбитражные, а уголовные»,— подчеркнул губернатор.
Александр Хинштейн отметил, что процесс ликвидации корпорации все еще не завершен. Работа в этом направлении продолжается.
«Последние годы существования корпорации — это история абсолютно коррупционная, и уверен в том, что сегодня повторение этого печального и трагического опыта в Курской области невозможно»,— цитирует собеседника ТАСС.
В рамках расследования уголовных дел вокруг АО «Корпорация развития Курской области», в том числе и по возведению фортификационных сооружений на границе, в частности, были осуждены бывший глава региона Алексей Смирнов, его экс-заместитель Алексей Дедов и бывшее руководство корпорации.
«Ъ-Черноземье» писал, что 30 сентября губернатор Александр Хинштейн сообщил о задержании представителя Минобороны, ответственного за приемку оборонительных сооружений на территории Курской области и «соседних прифронтовых областей». Имя и должность задержанного господин Хинштейн тогда не назвал.
Также в начале октября стало известно, что Курский областной суд оставил без изменения приговор бывшему депутату облдумы Максиму Васильеву, который получил семь лет колонии за хищения при строительстве фортификаций.