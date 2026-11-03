Директору орловского «Триумфа» вменяют мошенничество на 18 млн рублей в Тамбове
По данным Rusprofile, ООО «Триумф» было зарегистрировано в феврале 2017 года в Орле и специализируется на производстве штукатурных работ. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем является Алексей Маркин, который также выступает гендиректором предприятия. В 2024 году выручка компании выросла на 65% — с 34,6 до 57,3 млн руб., а чистая прибыль увеличилась с 4 до 38,5 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год не опубликованы.
По информации ЕИС «Закупки», стоимость контракта на благоустройство возле памятника Святителю Питириму составила 59,4 млн руб. Фактически оплачено муниципальным заказчиком было 8,6 млн руб. Информация об исполненных подрядчиком обязательствах отсутствует. Соглашение расторгнуто 24 июля 2026 года.
Контракт на благоустройство рядом с памятником Зои Космодемьянской стоил 53,8 млн руб. Заказчик выплатил 16,2 млн руб. Стоимость исполненных обязательств оценивается в 6,9 млн руб. Соглашение расторгнуто 5 августа 2026 года.