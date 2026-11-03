Директору орловского «Триумфа» вменяют мошенничество на 18 млн рублей в Тамбове

Следствие считает, что в период с декабря 2024 года по май 2025-го «в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству территории, прилегающей к одному из памятников, должностным лицом подрядной организации похищены бюджетные денежные средства путем использования фиктивных документов о выполнении работ субподрядчиками». Тамбовское муниципальное учреждение «Дирекция благоустройства и озеленения» заключило с ООО «Триумф» два контракта — на благоустройство территории, прилегающей к памятнику Святителю Питириму (Соборная площадь), и на благоустройство территории рядом с объектом культурного наследия федерального значения «Памятник З.А. Космодемьянской». Какой именно объект имеется в виду — в официальном сообщении прокуратуры не уточняется.