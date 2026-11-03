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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Директору орловского «Триумфа» вменяют мошенничество на 18 млн рублей в Тамбове

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 17,8 млн руб. бюджетных средств при благоустройстве территории возле памятника, сообщили в ведомстве. Обвиняемым в деле является генеральный директор ООО «Триумф» Алексей Маркин. Ему вменяют мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Дело будет рассматривать Ленинский районный суд города Тамбова.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Триумф» было зарегистрировано в феврале 2017 года в Орле и специализируется на производстве штукатурных работ. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем является Алексей Маркин, который также выступает гендиректором предприятия. В 2024 году выручка компании выросла на 65% — с 34,6 до 57,3 млн руб., а чистая прибыль увеличилась с 4 до 38,5 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год не опубликованы.

Следствие считает, что в период с декабря 2024 года по май 2025-го «в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству территории, прилегающей к одному из памятников, должностным лицом подрядной организации похищены бюджетные денежные средства путем использования фиктивных документов о выполнении работ субподрядчиками». Тамбовское муниципальное учреждение «Дирекция благоустройства и озеленения» заключило с ООО «Триумф» два контракта — на благоустройство территории, прилегающей к памятнику Святителю Питириму (Соборная площадь), и на благоустройство территории рядом с объектом культурного наследия федерального значения «Памятник З.А. Космодемьянской». Какой именно объект имеется в виду — в официальном сообщении прокуратуры не уточняется.

  • По информации ЕИС «Закупки», стоимость контракта на благоустройство возле памятника Святителю Питириму составила 59,4 млн руб. Фактически оплачено муниципальным заказчиком было 8,6 млн руб. Информация об исполненных подрядчиком обязательствах отсутствует. Соглашение расторгнуто 24 июля 2026 года.

  • Контракт на благоустройство рядом с памятником Зои Космодемьянской стоил 53,8 млн руб. Заказчик выплатил 16,2 млн руб. Стоимость исполненных обязательств оценивается в 6,9 млн руб. Соглашение расторгнуто 5 августа 2026 года.

В прокуратуре также сообщили, что в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
В августе 2025-го «Ъ-Черноземье» писал, что Управление федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области за провал благоустройства рядом с памятником Зое Космодемьянской на два года внесло ООО «Триумф» в реестр недобросовестных поставщиков.
Денис Данилов