Главные новости за 3 ноября. Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении первоначального иска Департамента городского хозяйства администрации Сочи к ИП Шмаковой Татьяне Юрьевне о взыскании неустойки по договору поставки. Истец просил взыскать в пользу МКУ Сочи УКР 5,6 млн руб., затем уточнил требование до 5,5 млн руб.
В Сочи квадратный метр в новостройках за октябрь подешевел на 0,7%, до 480,2 тыс. руб., однако за год цены выросли на 13,4%. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке города составляет 17,4 млн руб.
Сочи вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в России в ноябре 2026 года. Средняя стоимость ночи проживания здесь составляет 2,9 тыс. руб., а продолжительность поездки — пять ночей.
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» днем 4 ноября местами ожидаются сильные дожди и гроза. В связи с ухудшением погодных условий городские службы переведены на усиленный режим работы.