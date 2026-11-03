С МКУ Сочи взыскали неустойку по муниципальному контракту
Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении первоначального иска Департамента городского хозяйства администрации Сочи к ИП Шмаковой Татьяне Юрьевне о взыскании неустойки по договору поставки. Истец просил взыскать в пользу МКУ г. Сочи УКР 5,6 млн руб., затем уточнил требование до 5,5 млн руб. По встречному иску предприниматель просила солидарно взыскать с МКУ г. Сочи УКР и Департамента городского хозяйства администрации Сочи 5 млн руб. неустойки за нарушение срока оплаты и 5 тыс. руб. штрафа за неисполнение обязательства по приемке товара.
Суд, исследовав материалы дела, установил следующее. Между МКУ Сочи «УКР» и ИП Шмаковой Татьяной Юрьевной в 2023 году был заключен муниципальный контракт, согласно которому поставщик обязался осуществить доставку торшерных групп для дальнейшей установки на общественных территориях города Сочи в рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного комплекса, туризма и потребительской сферы города Сочи». Согласно условиям контракта, его цена составляет 42,6 млн руб. Срок доставки товара — с 10 января 2024 года по 30 апреля 2024 года (включительно) в соответствии со схемами расстановки.
Ответчик сослался на своевременное выполнение обязательства по поставке товара и на немотивированный отказ заказчика от процедуры принятия товара, что, по его мнению, привело к нарушению сроков оплаты по контракту.
Суд установил, что в предмет муниципального контракта не включено выполнение ИП Шмаковой работ по установке (монтажу) торшерных групп, а стоимость подобных работ не входит в цену контракта, что отражено в обосновании начальной цены контракта и подтверждается письмом МКУ Сочи «УКР» от 21 марта 2024 года.
В итоге суд принял решение по первоначальному иску — в удовлетворении исковых требований о взыскании с ИП Шмаковой Татьяны Юрьевны неустойки отказать; по встречному иску — взыскать с МКУ Сочи «УКР», а при недостаточности денежных средств — взыскать в субсидиарном порядке с Департамента городского хозяйства Администрации Сочи неустойку за нарушение срока оплаты по муниципальному контракту в размере 3,8 млн руб., а также штраф за неисполнение обязательства по приемке товара в размере 5 тыс. руб. и в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 140,3 тыс. руб. В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.
Апелляционный суд оставил решение в силе.