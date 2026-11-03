С МКУ Сочи взыскали неустойку по муниципальному контракту

В итоге суд принял решение по первоначальному иску — в удовлетворении исковых требований о взыскании с ИП Шмаковой Татьяны Юрьевны неустойки отказать; по встречному иску — взыскать с МКУ Сочи «УКР», а при недостаточности денежных средств — взыскать в субсидиарном порядке с Департамента городского хозяйства Администрации Сочи неустойку за нарушение срока оплаты по муниципальному контракту в размере 3,8 млн руб., а также штраф за неисполнение обязательства по приемке товара в размере 5 тыс. руб. и в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 140,3 тыс. руб. В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.