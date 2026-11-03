Утром 3 ноября топливо в Сочи отпускают на 49 заправках

В Сочи по состоянию на 9:00 3 ноября работали 49 автозаправочных станций. На них доступно дизельное топливо на 37 АЗС, бензин АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 34, сжиженный углеводородный газ — на 13. Бензин АИ-100 можно приобрести на 14 станциях.