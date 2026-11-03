Утром 3 ноября топливо в Сочи отпускают на 49 заправках
В Сочи по состоянию на 9:00 3 ноября работали 49 автозаправочных станций. На них доступно дизельное топливо на 37 АЗС, бензин АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 34, сжиженный углеводородный газ — на 13. Бензин АИ-100 можно приобрести на 14 станциях.
Данные о запасах топлива предоставили топливные операторы. Актуальную информацию о наличии отдельных видов горючего автомобилисты могут получить на сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».