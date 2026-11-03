В Сочи городские службы перешли в повышенный режим работы из-за непогоды
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» днем 4 ноября местами ожидаются сильные дожди и гроза. В связи с ухудшением погодных условий городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в городской администрации.
Ситуацию, как отмечается, контролирует городской оперативный штаб. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, позаботиться о сохранности имущества, воздержаться от отдыха у водоемов и походов в горы. При возникновении происшествий необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.