Сочи и Туапсе вошли в топ-10 бюджетных направлений для отдыха в ноябре

В целом ноябрьские поездки по России подешевели. По данным «Твил.ру», средняя стоимость ночи проживания в этом месяце снизилась на 3% по сравнению с ноябрем 2025 года. Сдерживающими факторами для туристического спроса остаются сезонное ухудшение погоды и сокращение возможностей для пляжного отдыха.