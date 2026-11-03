Сочи и Туапсе вошли в топ-10 бюджетных направлений для отдыха в ноябре
Сочи вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в России в ноябре 2026 года. Средняя стоимость ночи проживания здесь составляет 2,9 тыс. руб., а продолжительность поездки — пять ночей. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», составивший рейтинг доступных направлений на последний месяц осени.
Лидером списка стал Южно-Сахалинск, где ночь в среднем обходится в 1,5 тыс. руб. На втором месте расположилась Ольгинка в Краснодарском крае с показателем 2,4 тыс. руб., на третьем — Оренбург (2,4 тыс. руб.). В первую пятерку также вошли Волгоград (2,4 тыс. руб.) и Саратов (2,5 тыс. руб.).
Помимо Сочи, в рейтинг попали еще два курорта Краснодарского края. В Туапсе средняя стоимость ночи составляет 2,75 тыс. руб., а в Ольгинке — 2,4 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки в эти населенные пункты составляет по две ночи.
В десятку также вошли Иркутск (2,6 тыс. руб. за ночь), Тюмень (2,6 тыс. руб.) и Орел (2,8 тыс. руб.).
В целом ноябрьские поездки по России подешевели. По данным «Твил.ру», средняя стоимость ночи проживания в этом месяце снизилась на 3% по сравнению с ноябрем 2025 года. Сдерживающими факторами для туристического спроса остаются сезонное ухудшение погоды и сокращение возможностей для пляжного отдыха.