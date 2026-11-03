В Туапсе прокуратура добилась взыскания 20 млн рублей за загрязнение земли нефтепродуктами
Туапсинская межрайонная прокуратура через суд добилась взыскания ущерба, причиненного почве из-за размещения опасных отходов. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Проверка показала, что на земельный участок, не включенный в реестр размещения отходов, вывозили загрязненный нефтепродуктами песок. Окружающей среде причинен ущерб на сумму более 20 млн руб.
Исковые требования прокурора о взыскании ущерба с собственника участка удовлетворили в полном объеме. Решение суда 29 октября 2026 года с учетом позиции краевой прокуратуры апелляционная инстанция оставила в силе. Исполнение решения контролирует прокуратура края.