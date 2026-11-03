«Квадрат» в новостройках Сочи в октябре подешевел до 480,2 тысячи рублей
В Сочи квадратный метр в новостройках за октябрь подешевел на 0,7%, до 480,2 тыс. руб., однако за год цены выросли на 13,4%. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке города составляет 17,4 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала «Мир квартир», охватившем 70 городов России.
По итогам октября Сочи вошел в число немногих городов, где стоимость квадратного метра снизилась. В целом по стране показатель, напротив, увеличился на 0,6%, до 167,9 тыс. руб. Подорожание зафиксировано в 51 городе из 70, снижение — в 17, еще в двух стоимость не изменилась. Наиболее заметный рост отмечен в Махачкале (+5,2%), Нижнем Тагиле (+4,9%), Симферополе (+3,5%), Сургуте (+3,3%) и Твери (+2,9%). Сильнее всего цены снизились в Грозном (–5,2%), Владикавказе (–2%), Севастополе (–1,5%), Белгороде (–1,4%) и Тюмени (–1,3%).
В Краснодаре квадратный метр за месяц подорожал на 2,6%, до 174,2 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — на 0,4%, до 170,2 тыс. руб. В Москве показатель вырос на 0,4%, до 511,8 тыс. руб., в Московской области — на 1,5%, до 242,4 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 2,9%, до 336,6 тыс. руб.
В годовом выражении цены на первичное жилье выросли в 67 из 70 городов. В Сочи увеличение составило 13,4%, в Краснодаре — 7,2%, в Ростове-на-Дону — 16,5%. В среднем по стране квадратный метр за 12 месяцев подорожал на 10,1%. Лидерами роста стали Махачкала (+30,8%), Грозный (+29,8%), Тверь (+23,7%), Брянск (+22%) и Нижний Тагил (+20,1%). Снижение стоимости зафиксировано в Севастополе (–5,9%), Череповце (–2,1%) и Якутске (–1,2%).
Средняя стоимость квартиры в новостройке по всем исследованным городам за октябрь увеличилась на 0,6%, до 8,7 млн руб., а за год — на 10,4%. В Сочи средний лот оценивается в 17,4 млн руб.: за месяц его стоимость снизилась на 0,6%, а за год выросла на 7%. Количество объектов в базе Mirkvartir.ru за месяц увеличилось на 13%, за год предложение на рынке новостроек выросло на 19%.