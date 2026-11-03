«Квадрат» в новостройках Сочи в октябре подешевел до 480,2 тысячи рублей

Средняя стоимость квартиры в новостройке по всем исследованным городам за октябрь увеличилась на 0,6%, до 8,7 млн руб., а за год — на 10,4%. В Сочи средний лот оценивается в 17,4 млн руб.: за месяц его стоимость снизилась на 0,6%, а за год выросла на 7%. Количество объектов в базе Mirkvartir.ru за месяц увеличилось на 13%, за год предложение на рынке новостроек выросло на 19%.