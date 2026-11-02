Главные новости за 2 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
Воронежское ООО СЗ «Лофтарт», близкое к группе компаний «Крайс», обратилось в Верховный суд России с жалобой по спору об аренде участка на проспекте Революции, 51а в областном центре. Заявление пока не принято к производству. В августе Арбитражный суд Центрального округа отказался отменять решение о признании договора аренды недействительным. Рядом с участком находится памятный знак жертвам бомбардировки в саду Пионеров.
Администрация Воронежа намерена обжаловать в Верховном суде решение кассации, признавшей незаконным постановление мэрии об условиях торгов на комплексное развитие «квартала мойщиков». Аукцион на развитие территории прошел в январе 2025 года. Победителем стало ООО СЗ «Выбор-ЮГ», входящее в группу компаний бывшего депутата Воронежской областной думы Александра Цыбаня. Девелопер оценивал инвестиции в проект в 25 млрд руб.
Спа-комплекс «Белогорье» с гостиницей на улице Песчаной, 1а в Белгороде повторно выставили на продажу за 170 млн руб. Это на 10 млн руб. ниже цены предыдущего предложения и на 120 млн руб. меньше стоимости, по которой актив пытались продать осенью 2025 года (290 млн руб.). Комплекс на берегу Северского Донца также предлагают в аренду. Он принадлежит Яне Хтей — дочери экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина и супруге олимпийского чемпиона и бывшего сенатора от Белгородской области Тараса Хтея.
Председателем Арбитражного суда Курской области назначен Александр Костерин. Его представил коллективу и руководителям взаимодействующих структур заместитель председателя Верховного суда России Игорь Крупнов. Постоянный руководитель появился у суда впервые за пять лет.
Совет директоров ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» рекомендовал акционерам направить 2,35 млрд руб. на дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года. Выплата может составить 15,11 руб. на обыкновенную акцию. Решение о распределении прибыли предстоит принять внеочередному собранию акционеров.
Квалификационная коллегия судей Орловской области объявила об открытии пяти вакансий. Требуются председатель Ливенского районного суда, судья Орловского областного суда, а также мировые судьи Болховского, Хотынецкого и Свердловского судебных районов.
Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) впервые отправила контейнерный поезд с сельскохозяйственной продукцией из Тамбовской области в Китай. Состав с 1,5 тыс. т гороха проследует со станции Платоновка до станции Чэнсян в провинции Сычуань.