Путин поздравил Совет по межнациональным отношениям с Днем народного единства

2026 год официально объявлен годом единства народов России. На заседании Совета Владимир Путин призвал его участников продолжать работать по этому направлению. «Считаю, что год единства не должен заканчиваться 31 декабря. И попросил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать о том, как продлить эту работу, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно»,— сказал президент.