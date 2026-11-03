Путин поздравил Совет по межнациональным отношениям с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства. Он поблагодарил их за законотворческую, научную и просветительскую работу.
2026 год официально объявлен годом единства народов России. На заседании Совета Владимир Путин призвал его участников продолжать работать по этому направлению. «Считаю, что год единства не должен заканчиваться 31 декабря. И попросил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать о том, как продлить эту работу, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно»,— сказал президент.
Владимир Путин поручил правительству и администрации президента разработать предложения по укреплению единства народов. Отдельно президент упомянул работу религиозных и национальных культурных объединений, профильных органов власти и органов местного самоуправления. «Именно они напрямую ведут разговор с людьми, помогают выстраивать диалог, ведут мониторинг ситуации, чтобы своевременно реагировать на проблемы»,— сказал господин Путин.