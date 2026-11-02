Близкий ГК «Крайс» застройщик обжаловал в Верховном суде решение по спору за участок в центре Воронежа

В июне 2023 года прокуратура Воронежской области обратилась в региональный арбитраж с иском к областному министерству имущественных и земельных отношений и «Лофтарту». Третьим лицом в деле был заявлен девелопер Николай Уланов, один из основателей ГК «Крайс». Надзор требовал признать заключенный в 2008 году договор аренды участка недействительным. В прокуратуре поясняли, что он сформирован для строительства МКД, но его границы проходят практически по линии фасадов домов № 32б на улице Театральной и №51 на проспекте Революции. В связи с этим земля фактически используется как придомовая территория.