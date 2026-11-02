Близкий ГК «Крайс» застройщик обжаловал в Верховном суде решение по спору за участок в центре Воронежа
Воронежский «Лофтарт» дошел до Верховного суда в споре за землю с прокуратурой
Воронежский застройщик ООО СЗ «Лофтарт», близкий к группе компаний «Крайс», подал жалобу в Верховный суд РФ по спору об аренде участка на проспекте Революции, 51а в облцентре. Она пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел. В конце августа Арбитражный суд Центрального округа отказался отменять признание договора аренды земли недействительным.
Речь идет об участке, рядом с которым находится памятный знак жертвам бомбардировки в саду Пионеров. В начале 2023 года ГК «Крайс» заявила, что хочет возвести там многоквартирный дом (МКД), и объявила конкурс на лучшее архитектурное решение. Победившая в нем московская студия lunn предложила концепцию шестиэтажного МКД (один этаж мансардный) на 20 квартир общей площадью около 2 тыс. кв. м с нежилыми помещениями. Кроме того, там планировали разместить 25 машиномест в подземном паркинге и десять гостевых мест на территории.
В июне 2023 года прокуратура Воронежской области обратилась в региональный арбитраж с иском к областному министерству имущественных и земельных отношений и «Лофтарту». Третьим лицом в деле был заявлен девелопер Николай Уланов, один из основателей ГК «Крайс». Надзор требовал признать заключенный в 2008 году договор аренды участка недействительным. В прокуратуре поясняли, что он сформирован для строительства МКД, но его границы проходят практически по линии фасадов домов № 32б на улице Театральной и №51 на проспекте Революции. В связи с этим земля фактически используется как придомовая территория.
В феврале 2025 года суд удовлетворил требования надзора. В апреле 19-й арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу «Лофтарта» и частично изменил решение первой инстанции. Он оставил в силе признание договора аренды недействительным, но позволил застройщику пользоваться участком площадью 988 кв. м, «необходимым для эксплуатации и обслуживания» ряда объектов недвижимости. При этом участки на 1 079 кв. м и 496 кв. м компания была обязана вернуть министерству имущественных и земельных отношений региона.
В кассационной жалобе заявитель отметил, что суды первой и второй инстанций не установили норму права, которую «Лофтарт» нарушил на момент заключения спорного договора аренды, в связи с чем «сделан немотивированный вывод об обоснованности заявленного прокурором иска». Кроме того, в жалобе указывалось на пропуск срока исковой давности, на то, что выводы эксперта якобы основаны только на нормативных актах, требованиях, установлениях, принятых после заключения спорного договора, и на то, что суд якобы обязал компанию передать госоргану земли, которые не существуют как объекты гражданских прав.
«Доводы кассационной жалобы полностью повторяют позицию общества в судах первой и апелляционной инстанций и по сути сводятся к несогласию с данной судом оценкой фактических обстоятельств дела. У суда округа отсутствуют правовые основания не согласиться с выводами суда апелляционной инстанции»,— отметили в Арбитражном суде Центрального округа, отказываясь удовлетворять претензию.