Вакансии четырех судей и председателя райсуда открыли в Орловской области
Квалификационная коллегия судей (ККС) Орловской области объявила об открытии пяти вакантных должностей. В их числе — кресла председателя Ливенского районного суда и судьи Орловского областного суда. Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 23 ноября включительно.
Также открыты вакансии:
мирового судьи Болховского судебного района;
мирового судьи Хотынецкого судебного района;
мирового судьи Свердловского судебного района.
В середине октября «Ъ-Черноземье» сообщал об указе президента Владимира Путина, в соответствии с которым в Орловской области председателем Глазуновского райсуда стала Ирина Беликова, а заместителем председателя Мценского райсуда — Зоя Соловьева.