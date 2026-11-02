Вакансии четырех судей и председателя райсуда открыли в Орловской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Орловской области объявила об открытии пяти вакантных должностей. В их числе — кресла председателя Ливенского районного суда и судьи Орловского областного суда. Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 23 ноября включительно.