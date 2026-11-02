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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Вакансии четырех судей и председателя райсуда открыли в Орловской области

Егор Снетков / Коммерсантъ

Квалификационная коллегия судей (ККС) Орловской области объявила об открытии пяти вакантных должностей. В их числе — кресла председателя Ливенского районного суда и судьи Орловского областного суда. Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 23 ноября включительно.
Также открыты вакансии:

  • мирового судьи Болховского судебного района;

  • мирового судьи Хотынецкого судебного района;

  • мирового судьи Свердловского судебного района.

В середине октября «Ъ-Черноземье» сообщал об указе президента Владимира Путина, в соответствии с которым в Орловской области председателем Глазуновского райсуда стала Ирина Беликова, а заместителем председателя Мценского райсуда — Зоя Соловьева.
Денис Данилов