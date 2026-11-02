Липецкая энергосбытовая компания может выплатить 2,35 млрд рублей дивидендов
Совет директоров ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) рекомендовал акционерам направить 2,35 млрд руб. на дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года. На одну обыкновенную акцию предлагается выплатить 15,11 руб. Это следует из сообщения компании на портале раскрытия информации.
Решение о распределении прибыли предстоит принять внеочередному собранию акционеров. Заочное голосование завершится 4 декабря. Список лиц, имеющих право в нем участвовать, зафиксируют 10 ноября. Совет директоров также предложил установить дату определения получателей дивидендов — 15 декабря.
По данным Rusprofile, ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал составляет 34,2 млн руб. Генеральным директором является Сергей Воробцов. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», 84,99% акций принадлежит московскому ООО «УК "Патронус капитал"». Выручка ПАО в 2025 году составила 17 млрд, чистая прибыль — 1,5 млрд руб. По собственным данным, ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц.
Прибыль ЛЭСК за девять месяцев составила 1,43 млрд руб., нераспределенная прибыль прошлых лет — 2,23 млрд руб. После предполагаемой выплаты компания планирует оставить нераспределенными 1,31 млрд руб.
Если акционеры поддержат рекомендацию, номинальные держатели и доверительные управляющие получат дивиденды в течение десяти рабочих дней с даты определения получателей, остальные акционеры — в течение 25 рабочих дней. На собрании также рассмотрят вопрос об утверждении устава компании в новой редакции.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в мае акционеры ЛЭСК утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 85,5 млн руб. (0,55 руб. на обыкновенную акцию).