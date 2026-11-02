Липецкая энергосбытовая компания может выплатить 2,35 млрд рублей дивидендов

По данным Rusprofile, ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал составляет 34,2 млн руб. Генеральным директором является Сергей Воробцов. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», 84,99% акций принадлежит московскому ООО «УК "Патронус капитал"». Выручка ПАО в 2025 году составила 17 млрд, чистая прибыль — 1,5 млрд руб. По собственным данным, ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц.