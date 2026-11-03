Лавров: Москва и Вашингтон не обсуждали данные о возможном ядерном ударе США по Ирану

Россия не запрашивала у США разъяснений по поводу информации о возможном ядерном ударе по объектам в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва уже проверила эти данные, и другими источниками они не подтверждаются.