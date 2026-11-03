Лавров: Москва и Вашингтон не обсуждали данные о возможном ядерном ударе США по Ирану
Лавров: Россия не обращалась к США по поводу возможного ядерного удара по Ирану
Россия не запрашивала у США разъяснений по поводу информации о возможном ядерном ударе по объектам в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва уже проверила эти данные, и другими источниками они не подтверждаются.
«Я не вижу каких-то реальных оснований делать такие выводы»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Минске (цитата по «Интерфаксу»).
Поводом для обсуждения послужило заявление американского телеведущего Такера Карлсона, который со ссылкой на израильскую разведку утверждал, что США рассматривают возможность нанесения ядерного удара по Ирану после выборов в Конгресс. Как уточнил Сергей Лавров, Россия «очень рассчитывает» на то, что слова Такера Карлсона — лишь часть предвыборной кампании для «разогрева» американских избирателей.