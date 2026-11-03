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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Лавров: Москва и Вашингтон не обсуждали данные о возможном ядерном ударе США по Ирану

Лавров: Россия не обращалась к США по поводу возможного ядерного удара по Ирану
Россия не запрашивала у США разъяснений по поводу информации о возможном ядерном ударе по объектам в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва уже проверила эти данные, и другими источниками они не подтверждаются.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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«Я не вижу каких-то реальных оснований делать такие выводы»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Минске (цитата по «Интерфаксу»).
Поводом для обсуждения послужило заявление американского телеведущего Такера Карлсона, который со ссылкой на израильскую разведку утверждал, что США рассматривают возможность нанесения ядерного удара по Ирану после выборов в Конгресс. Как уточнил Сергей Лавров, Россия «очень рассчитывает» на то, что слова Такера Карлсона — лишь часть предвыборной кампании для «разогрева» американских избирателей.
Иран. Ядерная программа
Новости Ирана
Сергей Лавров
Ядерное оружие