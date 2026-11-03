«Объединить вкусовые обычаи столь разных стран практически невозможно»
Дмитрий Буткевич — о кулинарных традициях в Африке
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По следам саммита «Россия—Африка», который прошел на минувшей неделе, вспоминаются не только перекрытые в центре улицы и снижение скорости связи в 17 раз. Но и яркие национальные костюмы на улицах, и еще статьи коллеги Колесникова о форуме, которые читал, как всегда, с улыбкой.
Обратил внимание, что к нам приехали представители 48 из 54 африканских государств. А среди них три президента, которые начали править еще при Брежневе. Абсолютный рекордсмен среди действующих глав государств мира — президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого (с 1979-го). В том же году впервые возглавил Республику Конго Дени Сассу-Нгессо. А президент Поль Бийя правит Камеруном с 1982-го. Я эти фамилии помню прям со школы.
Одним из курьезов форума оказалась огромная очередь из африканских делегатов, выстроившаяся за булочками с корицей и эклерами. А в целом меню форума состояло преимущественно из блюд а-ля рюс: тут и кулебяки с лососем и шпинатом, и тихоокеанские «селедочные» изыски, и томленая утка. Действительно, чем кормить африканских гостей, кроме русской кухни? И не только потому, что действие происходило в России. Помнится, что на уже очень давних русских аукционных неделях в Лондоне британцы угощали нас холодным русским борщом в рюмках.
Тут же стоял куда более серьезный вопрос. Ведь объединить вкусовые обычаи столь разных стран практически невозможно. На севере Африки, в туристических Тунисе, Марокко, Египте, в Алжире, эти традиции ориентированы на Ближний Восток. Там сильны арабские и средиземноморские мотивы: баранина, оливки, кускус, тажины и очень много специй.
Кухня ЮАР имеет африканские корни одновременно с европейскими и азиатскими: вяленое мясо, кукурузный хлеб милибред, мясной кекс боботи.
В западных Сенегале, Гане, Нигерии популярны острые блюда, арахисовые соусы, а вместо хлеба — фуфу, густая карамельная паста из томленых маниоки и ямсы или плантанов, крупных овощных бананов.
В восточных Кении, Танзании, Эфиопии предпочитают кислые блины инджера из злака, который называется тэф, это чуть ли не самое мелкое зерно в мире, а на них выкладывают острые овощи. В целом, неудивительно, что всех вместе потянуло на сладенькое.