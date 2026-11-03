«Объединить вкусовые обычаи столь разных стран практически невозможно»

Одним из курьезов форума оказалась огромная очередь из африканских делегатов, выстроившаяся за булочками с корицей и эклерами. А в целом меню форума состояло преимущественно из блюд а-ля рюс: тут и кулебяки с лососем и шпинатом, и тихоокеанские «селедочные» изыски, и томленая утка. Действительно, чем кормить африканских гостей, кроме русской кухни? И не только потому, что действие происходило в России. Помнится, что на уже очень давних русских аукционных неделях в Лондоне британцы угощали нас холодным русским борщом в рюмках.