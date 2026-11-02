Мэрия Воронежа готовится дойти до Верховного суда в споре о застройке «квартала мойщиков»
Власти Воронежа намерены обжаловать в Верховном суде решение кассации, признавшей незаконным постановление горадминистрации об условиях торгов на комплексное развитие территории (КРТ) «квартала мойщиков». Об этом на пресс-подходе после еженедельного совещания сегодня сообщил глава города Сергей Петрин.
«Ситуация действительно уже странная, другим не назовешь. Оспаривалось наше постановление, то есть не итоги конкурса. Естественно, пойдем дальше, в части отстаивания нашего постановления — Верховный суд, к сожалению, следующая инстанция»,— заявил господин Петрин.
Он обратил внимание, что суд признал незаконным нормативный акт мэрии (постановление от 19 декабря 2024 года в части утверждения условий аукциона), однако сами итоги торгов, в которых победила ГК «Выбор», пока никто не отменял.
Ранее Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил жалобу воронежского ООО СЗ «Градстрой» (структура ГК «Еврострой» Алексея Сезина). Кассация отменила постановление апелляции и оставила в силе решение первой инстанции. Спор касался требований к участникам торгов: мэрия обязывала их предоставлять документы, подтверждающие опыт строительства объектов в объеме не менее 50% от параметров проекта.
Аукцион на КРТ «квартала мойщиков» прошел в январе 2025 года. Победила структура группы компаний экс-депутата местной облдумы Александра Цыбаня — ООО СЗ «Выбор-ЮГ».
Девелопер оценивал инвестиции в реализацию проекта в 25 млрд руб.
На этой территории планируется порядка 200 тыс. кв. м жилья. Для его строительства до конца 2036 года нужно расселить 68 малоэтажных домов, из которых аварийными признаны только 22. Кроме того, под снос попадают школа и детский сад. Взамен инвестор должен построить два детсада на 150 мест каждый, а также спроектировать новую школу на 1 тыс. учеников.