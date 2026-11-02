В Белгороде спа-комплекс «Белогорье» с гостиницей Яны Хтей подешевел на 10 млн

Спа-комплекс «Белогорье» с гостиницей на улице Песчаной, 1А в Белгороде снова выставили на продажу, следует из информации «Авито». Теперь объект предлагают за 170 млн руб., что на 10 млн руб. ниже, чем в предыдущем объявлении, и на 120 млн руб. дешевле, чем при попытке реализации актива осенью 2025 года (290 млн руб.). Комплекс предлагается не только к продаже, но и в аренду.