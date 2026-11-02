В Белгороде спа-комплекс «Белогорье» с гостиницей Яны Хтей подешевел на 10 млн
Спа-комплекс «Белогорье» с гостиницей на улице Песчаной, 1А в Белгороде снова выставили на продажу, следует из информации «Авито». Теперь объект предлагают за 170 млн руб., что на 10 млн руб. ниже, чем в предыдущем объявлении, и на 120 млн руб. дешевле, чем при попытке реализации актива осенью 2025 года (290 млн руб.). Комплекс предлагается не только к продаже, но и в аренду.
Объект расположен на берегу реки Северский Донец. Он принадлежит Яне Хтей — дочери экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина и супруге олимпийского чемпиона и бывшего сенатора от Белгородской области Тараса Хтея.
Как и ранее, в составе лота: гостиница площадью 2,9 тыс. кв. м, спортивная база на 1,5 тыс. кв. м, бассейн на 618,2 кв. м, ресторан на 727,2 кв. м, котельная (107,4 кв. м), нежилое здание (55,4 кв. м), блок санитарно-технических помещений (32,5 кв. м). В новом объявлении также упоминаются летний ресторан и беседки на берегу водохранилища. При этом сведения о продаже пяти земельных участков общей площадью 28,4 тыс. кв. м, которые входили в лот ранее, отсутствуют.
Согласно объявлению, гостиничный бизнес работает 22 года, в штате числятся 42 сотрудника, средняя загрузка составляет 60%. Заявленная выручка — 3 млн руб. в месяц, расходы — 1 млн руб., прибыль — 2 млн руб.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Оздоровительный спа-комплекс "Белогорье"» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Выручка компании в 2025 году демонстрирует значительный рост: она увеличилась почти в четыре раза по сравнению с 2024-м и составила 69,3 млн руб. Чистая прибыль за год выросла в шесть раз, достигнув 48,5 млн руб. Гендиректор — Максим Малышев. Владелец — Яна Хтей. Она также является учредителем ООО «Ресторан Белогорье» и ООО «Спа тайм Белогорье», зарегистрированных по одному адресу с «Белогорьем».
Комплекс по разным ценам пытаются продать уже шесть лет. В 2023-м его выставляли на продажу за 240 млн руб., а в 2025-м стоимость объекта увеличилась до 290 млн руб.