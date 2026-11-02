Тамбовская область впервые отправила контейнерный поезд с продукцией АПК в Китай

Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) впервые организовала движение контейнерного поезда с аграрной продукцией из Тамбовской области в Китай. Состав с 1,5 тыс. т гороха отправился со станции Платоновка до станции Чэнсян в провинции Сычуань. Об этом сообщили в ЮВЖД.