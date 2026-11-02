Тамбовская область впервые отправила контейнерный поезд с продукцией АПК в Китай
Тамбовский горох впервые отправили в Китай контейнерным поездом
Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) впервые организовала движение контейнерного поезда с аграрной продукцией из Тамбовской области в Китай. Состав с 1,5 тыс. т гороха отправился со станции Платоновка до станции Чэнсян в провинции Сычуань. Об этом сообщили в ЮВЖД.
В поезд вошли 62 сорокафутовых контейнера. Маршрут протяженностью более 7 тыс. км проходит по территории ЮВЖД и Приволжской магистрали, затем через Казахстан.
За девять месяцев 2026 года на терминалах ЮВЖД в рамках сервиса перевозок по согласованному расписанию погрузили 63 контейнерных поезда. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что за январь — сентябрь 2026-го ЮВЖД перечислила в бюджеты регионов Черноземья в виде налогов и взносов 4,2 млрд руб.