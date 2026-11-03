Другой бы скандалил, но Жан Монтеле привык решать проблемы как инженер. В 1932 году он выпустил на рынок мельницу для овощей — ручной кухонный прибор, которым даже самая неумелая хозяйка могла размять овощи в мягкую, приятную на вкус массу. Монтеле был не одинок в своих бедах. Его изделие стало хитом на французских кухнях.