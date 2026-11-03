«Привык решать проблемы как инженер»
Павел Шинский — о том, как бытовая беда превратилась в бизнес
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Жан Монтеле держал механическую мастерскую в пригороде Парижа Бонюле и любил хорошо поесть. С первым все шло неплохо: Монтеле выпускал насосы, пульверизаторы и железную штамповку. Но вот со вторым был сущий кошмар. Мадам Монтеле готовила из рук вон плохо. Даже простое овощное пюре получалось у неё каким-то комковатым.
Другой бы скандалил, но Жан Монтеле привык решать проблемы как инженер. В 1932 году он выпустил на рынок мельницу для овощей — ручной кухонный прибор, которым даже самая неумелая хозяйка могла размять овощи в мягкую, приятную на вкус массу. Монтеле был не одинок в своих бедах. Его изделие стало хитом на французских кухнях.
Через несколько лет Монтеле уже владел несколькими фабриками по производству кухонной техники. После войны он консультировал коммерсантов по рыночным стратегиям, вошел в число богатейших французов и дожил до 91 года, и пищеварение его не беспокоило.