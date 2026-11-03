МИД РФ заявил об одной из крупнейших атак БПЛА в дни саммита «Россия — Африка»

За сутки 29 октября над Россией сбили более 1,4 тыс. беспилотников, уточнил дипломат. Из них более 1,2 тыс. БПЛА уничтожили за ночь, а 613 — летели в сторону Московского региона. Во всех аэропортах столичного авиаузла в это время действовали ограничения.