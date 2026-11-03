МИД РФ заявил об одной из крупнейших атак БПЛА в дни саммита «Россия — Африка»
В дни проведения саммита «Россия — Африка» российские регионы подверглись одной из самых масштабных атак БПЛА. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
За сутки 29 октября над Россией сбили более 1,4 тыс. беспилотников, уточнил дипломат. Из них более 1,2 тыс. БПЛА уничтожили за ночь, а 613 — летели в сторону Московского региона. Во всех аэропортах столичного авиаузла в это время действовали ограничения.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» состоялся в Москве 28-29 октября. Президент Владимир Путин провел более десятка двусторонних встреч с главами африканских государств.